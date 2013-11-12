Пострадавший от взрыва дом в Подмосковье восстановят к 1 марта

Фото: ИТАР-ТАСС

Разрушенный участок жилого дома в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, который пострадал от взрыва бытового газа, восстановят к 1 марта будущего года. Потребуется усилить четыре последних этажа здания, однако аварийным оно признано не будет, сообщает пресс-служба администрации губернатора Московской области.

Жители первого и второго подъездов смогли заехать в свои квартиры уже во вторник, 12 ноября. Хозяева жилплощади, расположенной в третьем и четвертом подъездах, сильнее пострадавших при ЧП, смогут вернуться домой только через полтора месяца.

"Можно с большой долей уверенности сказать, что дом не будет признан аварийным. Но потребуются дополнительные мероприятия по усилению шестого, седьмого, восьмого и девятого этажей. До 1 марта разрушенный участок дома будет восстановлен", - заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья добавил, что все жители, которые были эвакуированы, уже могут получить материальную компенсацию. Выплачиваются денежные средства семьям погибших. Кроме того, жильцам дома возмещают ущерб, который взрыв нанес их имуществу.

В ноябре и декабре в Московской области будут проводиться рейды спецслужб на объекты повышенной опасности, а также в жилые дома, чьи жители пользуются газовыми плитами.

Напомним, утром 11 ноября в одной из девятиэтажек в поселке Загорские Дали Сергиево-Посадского района взорвался газ. В результате четыре квартиры были полностью разрушены, еще семь пострадали. Взрыв унес жизни пяти человек, еще семь человек пострадало. На месте происшествия до сих пор работает более 300 спасателей.