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12 января 2015, 14:31

Лайнер AirAsia мог взорваться перед падением

взрывы авиакатастрофы крушения Airbus чп жизнь в мире

Фото: wikipedia/YSSYguy

Самолет компании AirAsia, упавший в конце декабря, мог взорваться перед крушением, сообщает МИА "Россия сегодня".

По данным оперативного директора поисково-спасательной операции в зоне крушения маршала Суприяди, левая часть Airbus A-320 распалась на части, что указывает на изменение давления в самолете до того, как он коснулся воды.

Airbus A-320 рейса QZ8501 исчез с экранов радаров 28 декабря 2014 года во время перелета из индонезийского города Сурабая в Сингапур. Авиадиспетчеры Джакарты потеряли с ним связь после того как пилоты запросили разрешение отклониться от курса.

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На борту самолета находились 162 человека, среди них - трое граждан Южной Кореи, по одному из Малайзии, Сингапура и Франции, остальные - индонезийцы. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли.

Предполагается, что пилоты смогли посадить самолет на воду в Яванском море, но он утонул из-за шторма.

В настоящее время обнаружено и поднято на поверхность более 40 тел погибших в авиакатастрофе, индонезийские водолазы обнаружили и подняли на поверхность один из "черных ящиков" разбившегося самолета. Он фиксирует параметры полета самолета. Второй самописец хранит информацию о переговорах экипажа, пока только установлено его местонахождение.

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