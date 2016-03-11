СК возбудил уголовное дело после взрыва на юго-востоке Москвы

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

В столичном управлении СКР завели уголовное дело по факту пожара в жилом доме на юго-востоке города, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Дело заведено по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности".

По версии следствия, вечером 10 марта при проведении строительно-ремонтных работ в нарушение правил обращения с открытым огнем в одной из квартир дома по 2-й Кабельной улице произошло возгорание паров неустановленных пока веществ, после чего произошел взрыв.

В результате один человек погиб и не менее 14 жильцов пострадало, двое из которых – малолетние дети. Также частично разрушились нескольких жилых помещений. Пострадавшие были госпитализированы с отравлением угарным газом и термическими ожогами, им оказывается вся необходимая медпомощь.

В настоящее время следователи допрашивают пострадавших, жильцов и возможных очевидцев, назначены судебно-медицинские и ряд криминалистических экспертиз.

Добавим, что на ночь жильцов дома расселили по гостиницам. Как заявил заммэра по вопроса ЖКХ Петр Бирюков, квартиры, пострадавшие во время тушения пожара, будут отремонтированы.