Пострадавшие при взрыве газа на крыше автобуса получат компенсацию

Пострадавшие при взрыве автобуса получат компенсацию

Пешеходы, пострадавшие при взрыве газового баллона на крыше пассажирского автобуса у метро "Речной вокзал", получат денежную компенсацию.

Размер выплат пока не уточняется. Кроме этого, им выплатит деньги и производитель автобусов ЛИАЗ, сообщает телеканал "Москва 24".



Как ранее сообщало сетевое издание M24.ru, вечером 9 мая возле станции метро "Речной вокзал", взорвался газовый баллон на крыше автобуса № 745. В момент происшествия пассажиров в салоне не было, однако двое прохожих – женщина и ребенок – были ранены осколками.

По словам врачей, состояние 8-летнего ребенка, который получил осколочные ранения, удовлетворительное, а женщину уже готовят к выписке.

После инцидента столичные власти приостановили эксплуатацию 50 автобусов на газовом топливе до выяснения всех деталей случившегося.

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по статьям "халатность" и "неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах".