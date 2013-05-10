Форма поиска по сайту

10 мая 2013, 12:06

Происшествия

По факту взрыва баллона на крыше автобуса возбуждено уголовное дело

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по факту взрыва газового баллона на крыше автобуса № 745, в результате которого пострадали два человека.

Дело заведено по статьям "халатность" и "неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах", говорится в сообщении на сайте СКР.

Ранее столичные власти приостановили эксплуатацию 50 автобусов на газовом топливе до выяснения всех деталей случившегося.

Как ранее сообщало сетевое издание M24.ru, вечером 9 мая возле станции метро "Речной вокзал", взорвался газовый баллон на крыше автобуса № 745. В момент происшествия пассажиров в салоне не было, однако двое прохожих – женщина с ребенком – были ранены осколками. Они находятся в столичных больницах, их здоровью ничего не угрожает.

