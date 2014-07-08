В Клинском районе Подмосковья взорвалась газовая труба

Фото: 50.mchs.gov.ru

В Клинском районе Подмосковья произошел разрыв и возгорание 25 сантиметовой газовой трубы, сообщает во вторник, 8 июля, пресс-служба областного главка МЧС России.

Сообщение о ЧП поступило в ведомство около 22.50. Авария произошла в деревне Лаврово Клинского района Московской области.

На место аварии выехали сотрудники оперативных служб. Задействованы 13 единиц техники и 44 человека. В настоящее время угрозы населенным пунктам нет. Информации о пострадавших пока не поступало.