Возбуждено уголовное дело по факту взрыва в лаборатории МВД

Фото: ИТАР-ТАСС

По факту взрыва в экспертно-криминалистическом центре ГУМВД Москвы возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Напомним, взрыв произошел 7 сентября в здании ГУМВД Москвы, расположенном на улице Зои и Александра Космодемьянских. При взрыве пострадал эксперт-криминалист.

"Следствием установлено, что при проведении экспертизы по уголовному делу младший лейтенант полиции, имеющий незначительный стаж работы, проводил исследования различных объектов, среди которых были взрывчатые вещества", - сообщает ведомство.

Уголовное дело возбуждено по факту "нарушения правил охраны труда" и "правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых средств".

Расследование продолжается.