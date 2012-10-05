Взрыв газа в Сергиевом Посаде произошел из-за разгерметизации шланга

Фото: 50.mchs.gov.ru

По факту взрыва газа в жилом доме в Сергиевом Посаде возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

По версии следствия, семья из трех человек, которая проживала во взорвавшейся квартире, уехала в отпуск за границу. В это время произошла разгерметизация газового шланга, ведущего от газовой колонки к варочной панели. Все окна были закрыты, и газ стал накапливаться.

4 октября в квартиру пришла родственница жильцов, которую попросили присмотреть за жильем на время отпуска. Она включила свет, из-за чего и произошел взрыв, разрушивший торцевые стены дома и часть половых перекрытий двух квартир, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Женщина была госпитализирована с множественными ожогами, закрытой черепно-мозговой травмой и переломами ребер, но врачи не смогли ее спасти.

В настоящее время следствие продолжается, выясняются причины разгерметизации газового оборудования.