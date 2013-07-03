Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июля 2013, 19:44

Происшествия

В Санкт-Петербурге прогремел взрыв, 1 человек пострадал

Фото: ИТАР-ТАСС

В среду, 3 июля, на улице Стремянной Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Установлено, что самодельное устройство малой мощности взорвалось в руках у местного жителя 20-25 лет.

Пострадавший добрался до Невского проспекта, где попросил прохожего вызвать ему "скорую". Мужчину госпитализировали с травматической ампутацией части кисти, отметили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

По словам раненого, под аркой у дома номер 1 по Стремянной улице он нашел пакет, который взорвался в его руке.

"По предварительному заключению экспертов-криминалистов, предположительно, взорвалась либо крупногабаритная петарда, либо взрыв-пакет без поражающих элементов. Мощность взрыва составила 1,5 грамма в тротиловом эквиваленте", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранители устанавливают личность пострадавшего, а также происхождение и тип взрывного устройства.

Сайты по теме


Сайты по теме


взрывы Санкт-Петербург пострадавшие расследования чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика