В Стамбуле прогремел мощный взрыв

В Стамбуле произошел мощный взрыв. Один человек погиб, еще один получил ранения, сообщает ТАСС.

Источник взрыва находился в электрическом трансформаторе, располагавшемся около входа в метро. Сама причина произошедшего пока неизвестна.

В настоящее время район Байрампаша, где произошел взрыв, обесточен.

Добавим, что Генконсульство России в Стамбуле пока не располагает информацией о том, были ли среди пострадавших от взрыва в Стамбуле россияне. "На данный момент у нас информации о пострадавших российских гражданах в результате взрыва нет", – сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в Генконсульстве РФ в Стамбуле.

Напомним, в начале октября взрыв прогремел в столице Турции, Анкаре. Около 90 человек погибли, еще 180 получили ранения различной степени тяжести.

Взрывы прогремели вблизи железнодорожной станции, около нее собирались на митинг местные активисты. Ответственность за инцидент взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".