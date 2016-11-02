Форма поиска по сайту

02 ноября 2016, 11:34

Безопасность

Взрывное устройство в здании МИА "Россия сегодня" не обнаружено

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Экстренные службы завершили проверку здания МИА "Россия сегодня", передает РИА Новости. Никаких взрывных устройств не обнаружено.

После сообщения о возможном теракте к зданию прибыли десятки машин экстренных служб, в том числе – кинологов, пожарных и медицины катастроф. Сейчас оперативники покидают территорию перед информационным агентством, а вход в здание снова открыт.

Ранее сообщалось, что утром неизвестная женщина позвонила в полицию и сообщила о минировании здания информагентства. Ее личность в данный момент устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

взрывное устройство МИА Россия сегодня ложное сообщение о бомбе сообщение о минировании чп

