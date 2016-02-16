МЧС открыло "горячую линию" после взрыва бытового газа в жилом доме в Ярославле

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Горячая линия открыта после взрыва бытового газа в жилом доме в Ярославле, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ярославской области.

Взрыв произошел рано утром во вторник, обрушился целиком один из подъездов — десять квартир. Один погибший и четыре пострадавших уже извлечены из-под завалов, жильцов остальных квартир эвакуировали.

В Главном управлении МЧС России по Ярославской области открыт телефон "горячей линии" - 8(4852)79-08-33.

Еще три человека могут оставаться под завалами рухнувшего в Ярославле подъезда, среди них может быть один ребенок.