Минимальный взнос на капремонт в 2016 году не изменится

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт в 2016 году в столице останется прежним – 15 рублей за квадратный метр, сообщает пресс-служба Фонда капремонта.

Ранее было внесено изменение в постановление правительства "Об установлении минимального размера взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах". Согласно документу, из названия постановления исключаются слова "в 2015 году", а в самом тексте слова "в 2015 году" заменяются на "с 1 июля 2015 года". Это и означает, что взнос меняться не будет.

Напомним, с 1 июля текущего года москвичи начали платить взнос за капитальный ремонт. Минимальный взнос, установленный в столице, составляет 15 рублей за квадратный метр. Малообеспеченные москвичи смогут получить субсидии на уплату взносов за капремонт, также для ряда категорий москвичей предусмотрены льготы.

Как ранее сообщало m24.ru, в среднем москвичи платят за капремонт 900 рублей в месяц (расчет для квартиры площадью 60 квадратных метров).

Взносы снижены на 50 процентов для инвалидов I и II групп, семей с детьми-инвалидами и одиноких стариков на 50 процентов. Регионам также будет рекомендовано установить 50-процентные льготы для одиноких пенсионеров старше 70 лет.

Также депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, по которому ветеранов Великой Отечественной войны, многодетные семьи и некоторые другие категории граждан могут освободить от платы за капитальный ремонт.

Поправки коснутся 13 категорий населения: ветеранов и участников ВОВ, инвалидов боевых действий, военнослужащих (кроме срочников), бывших узников концлагерей, тружеников тыла, ветеранов военной и госслужбы, инвалидов I и II групп, пенсионеров без дополнительных источников дохода, ветеранов труда, многодетных семей и ликвидаторов аварии в Чернобыле.