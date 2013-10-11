Фестиваль циркового искусства "Идол" стартует в Москве

В пятницу, 11 октября на площадке Цирка на проспекте Вернадского стартует Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол". В мероприятии примут участие легенды мирового цирка и молодые талантливые артисты, прошедшие кастинг. В общей сложности масштабный проект соберет участников из 15 стран.
Кони, прохаживающиеся по манежу на задних копытах, дрессированные пингвины – это и многое другое ждет посетителей фестиваля. Главным идеологом мероприятия является Эдагард Запашный, сообщает телеканал "Москва 24".
Кстати, в состав жюри фестиваля войдут представители профессионального циркового сообщества, средств массовой информации и зрители. Посмотреть на лучшие цирковые номера можно вплоть до 20 октября.
Фестиваль откроется в 13.00.
Приобрести билеты можно на нашем портале