Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

31 июля 2014, 12:43

Дачные фотографии XIX-ХХ веков покажут в Музее усадебной культуры

выставки фотографии дачи дачники экспозиции Музей русской усадебной культуры

"Афиша": В Москве открылась выставка "Дачная жизнь в фотографиях"

В Музее усадебной культуры рядом с парком "Кузьминки" открылась выставка "Дачная жизнь в фотографиях конца XIX - начала XX века". На ней можно узнать о том, как выглядел дачный отдых в России более ста лет назад, сообщает телеканал "Москва 24".

Дачная жизнь прошлых столетий существенно отличалась от нынешней. Рыбалка, конные прогулки и катание на велосипедах - вот популярные развлечения дачников того времени.

"Появляются велосипеды с разным размером колеса. Это было очень опасное развлечение – люди падали. Потом появились велосипеды с одинаковыми колесами, велосипедные прогулки стали более популярными", - рассказала куратор выставки Екатерина Полищук.

Кроме того, существовали так называемые "дачные ритуалы", в числе которых – варка варенья на открытом огне и ежедневные чаепития.

Популярностью пользовались и творческие вечера, которые на дачах устраивали практически ежедневно.

"Было модно организовывать домашние театры. Спектакли ставили самые разные. Могли сами сочинить или взять сюжет из русской классики", - добавила Полищук.

Интересны и сами фотографии, представленные на выставке. В прошлых столетиях использовали фотоаппараты с "длинной выдержкой", это значит, что для создания снимка модели должны были замереть на месте на несколько секунд.

Помимо фотографий на выставке можно найти вещи, без которых сложно было представить себе летний отдых. В числе таких оказались щипцы для завивки волос.

Выставка работает до 30 апреля; ежедневно, кроме понедельника. Билеты – 30 рублей.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать