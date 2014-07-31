Дачные фотографии XIX-ХХ веков покажут в Музее усадебной культуры

"Афиша": В Москве открылась выставка "Дачная жизнь в фотографиях"

В Музее усадебной культуры рядом с парком "Кузьминки" открылась выставка "Дачная жизнь в фотографиях конца XIX - начала XX века". На ней можно узнать о том, как выглядел дачный отдых в России более ста лет назад, сообщает телеканал "Москва 24".

Дачная жизнь прошлых столетий существенно отличалась от нынешней. Рыбалка, конные прогулки и катание на велосипедах - вот популярные развлечения дачников того времени.

"Появляются велосипеды с разным размером колеса. Это было очень опасное развлечение – люди падали. Потом появились велосипеды с одинаковыми колесами, велосипедные прогулки стали более популярными", - рассказала куратор выставки Екатерина Полищук.

Кроме того, существовали так называемые "дачные ритуалы", в числе которых – варка варенья на открытом огне и ежедневные чаепития.

Популярностью пользовались и творческие вечера, которые на дачах устраивали практически ежедневно.

"Было модно организовывать домашние театры. Спектакли ставили самые разные. Могли сами сочинить или взять сюжет из русской классики", - добавила Полищук.

Интересны и сами фотографии, представленные на выставке. В прошлых столетиях использовали фотоаппараты с "длинной выдержкой", это значит, что для создания снимка модели должны были замереть на месте на несколько секунд.

Помимо фотографий на выставке можно найти вещи, без которых сложно было представить себе летний отдых. В числе таких оказались щипцы для завивки волос.

Выставка работает до 30 апреля; ежедневно, кроме понедельника. Билеты – 30 рублей.