Русский космизм: в Библиотеке № 180 открывается выставка Владимира Гурьева

Экскурсии по выставке художника-космиста Владимира Гурьева (1946-1993)

"...все бездушные, холодно и как бы печально на нас смотрящие звездные миры"

Дата: 1 декабря, с 17:00 до 21:00

Место: Профсоюзная, 92, Библиотека № 180 (Музей-библиотека Н.Ф. Федорова)

Владимир Гурьев. Автопортрет "Взгляд из будущего"

Ради чего идти: чтобы познакомиться с творчеством незаслуженно забытого русского художника-космиста Владимира Гурьева, а также с трудами великого русского философа Николая Федорова, оказавшими серьезное влияние на творчество В. Брюсова, В. Маяковского, В. Хлебникова, П. Филонова, В. Чекрыгина, А. Платонова и других писателей и художников.

Что еще: в 19:00 в Библиотеке начнется лекция о символизме и синтезе искусств "Искусство как творчество жизни: эстетика Н.Ф. Федорова и художественные поиски первых десятилетий XX века".

Посещение выставки и лекции бесплатное. Подробную информацию можно найти на странице библиотеки ВКонтакте.