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Культура

30 июля 2014, 17:16

В честь юбилея ВДНХ покажут редкие фотографии выставки - Погребенко

выставки ВДНХ праздники

"Интервью": Владимир Погребенко рассказал о праздновании юбилея ВДНХ

В честь 75-летия ВДНХ на территории центра откроются выставки, которые будут действовать несколько месяцев. Само празднование юбилея ВДНХ продлится три дня - с 1 по 3 августа, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" генеральный директор ОАО "ВДНХ" Владимир Погребенко.

По его словам, в павильоне "Центральный" посетители смогут увидеть исторические и редкие кадры ВДНХ и горельеф скульптора Евгения Вучетича, который на протяжении десятилетий был скрыт от глаз публики.

"Кроме того, пройдет мероприятие на площади промышленности. Будет выступление сначала детского "Голоса", потом взрослого и концерт. Нельзя не упомянуть о Зеленом театре, который по решению Сергея Собянина восстанавливается к 1 августа. В этот день его откроют заново. Соответственно, все три дня там будет проходить концертная программа, посвященная разным жанрам музыки. В первый день будет классика, во второй - рок. И в третий день будет мировая музыка, я бы так это назвал", - отметил Погребенко.

Что касается праздничного оформления, оно будет соответствовать фирменному стилю, который разработан специально для 75-летия ВДНХ. "Он достаточно лаконичен. Содержит в себе определенные исторические изюминки ВДНХ", - подчеркнул Погребенко.

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Также в парке во время праздника будут работать спортивные площадки – футбольные, баскетбольные, а также зоны кроссфита и пинг-понга. Для детей также организуют отдельную зону.

Напомним, в честь юбилея Сергей Собянин предложил вернуть выставочному центру историческое название и "освежить" его территорию. 15 мая ВВЦ был переименован в ВДНХ. При этом территория ВДНХ увеличилась в два раза за счет Ботанического сада и Останкинского парка - там убрали заборы, разграничивающие места отдыха.

Вновь заработали 17 исторических фонтанов, территорию выставки освободили от большей части нецивилизованной торговли. Всего было ликвидировано порядка 300 различных незаконных строений.

Сюжет: ВДНХ: планы, события, перемены

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