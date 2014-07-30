Выставки недели: перформансы из будущего и 400 предметов для бала

Гибридное искусство на ВДНХ, рассуждения художников о войне, помещичьи балы и скульптуры эпохи, которая так и не наступила. О том, какие выставки посетить в последнюю неделю июля, - в материале сетевого издания M24.ru.

Выставка гибридного искусства Lexus Hybrid Art проходит в пятый раз. В этом году создатели проекта размышляют на тему будущего и делятся самыми безумными идеями настоящего. Среди экспонатов - сочный коктейль из инсталляций, перформансов, скульптур и фотографий. Большего внимания, пожалуй, заслуживает экспонат от студентов института Марины Абрамович - ключевой фигуры от мира перформанса. Речь об интерактивной капсуле, которая определяет совместимость людей. Для этого в нее нужно сесть с другом, подругой или родственником и провести там 6,5 минут. Изобретение определит, насколько ваша мозговая деятельность близка к ментальным процессам собеседника.

Место: ВДНХ, павильон "Оптика" Время: до 28 августа Стоимость: 250 рублей Что можно узнать на выставке: побывать в мире будущего

Фото: страница галереи "Проун" на Facebook

О том, как Первая мировая война отразилась в отечественном искусстве, можно узнать на выставке "На переломе". Художники начали активно искать формы для выражения мысли. Появились новые художественные стили: от супрематизма типичного для Малевича до европейского дадизма - предшественника сюрреализма. На выставке можно увидеть результаты этого процесса: работы авангардных художников, документальные фотографии, графические зарисовки и фрагменты военной кинохроники.

Место: ЦСИ "Винзавод", 4-й Сыромятнический переулок, 1, строение 6, галерея "Проун" Время: до 20 августа Стоимость: бесплатно Что можно узнать на выставке: увидеть войну глазами художников

Фото: mgomz.ru

Музей-заповедник "Люблино" воссоздал атмосферу помещичьих балов. Экспонаты для выставки "Праздники в подмосковных усадьбах" предоставили столичные поместья с богатой историей: Останкино, Люблино, Кусково и Архангельское. На выставке более четырехсот экспонатов. Среди них - красивейшие платья, нестандартные музыкальные инструменты, столовые приборы для торжеств и реквизит из придворного театра.

Место: Музей-заповедник "Люблино", Летняя, 1, корпус 1 Время: до 7 июня 2015 года Стоимость: 100 рублей Что можно узнать на выставке: как развлекались пару столетий назад

Фото: ИТАР-ТАСС

Тоталитарное искусство 30-х годов прошлого века - особый период истории советского искусства. Девушки с веслом, жизнерадостные стахановцы, бюсты правителей и разнообразные интерпретации "Рабочего и колхозницы" вселяли патриотические настроения и веру в светлое будущее, которое так и не наступило. Рефлексирующий и неоднозначный выставочный проект "Фантомная память о прекрасной эпохе" знакомит со снимками 30-х годов, на которых изображены ключевые пропагандистские скульптуры эпохи.