В День Доверия устроят фотоакцию "Сушка"

Фото: m24.ru

Семейный праздник День Доверия пройдет на ВДНХ 6 и 7 сентября. Он соберет на одной площадке представителей самых значимых общественных движений и проектов.

Посетители события из первых рук узнают о том, какие социальные движения существуют в столице. На площадке выставочного центра можно будет познакомиться с деятельностью доноров и волонтеров, различных детских организаций, службы "Город Доверия".

В рамках праздника состоится осенняя "Сушка" от Академии Фотографии, телеканала "Москва Доверие" и сетевого издания M24.ru. Темой фотоакции станет "Галерея Доверия". В рамках "Сушки" пройдут мастер-классы сотрудников Академии Фотографии на открытом воздухе и интерактивная викторина "Фотошанс".

" Сушка " предоставляет каждому горожанину возможность принести на площадку свои фотоработы, а затем повесить их на специальные веревки, прикрепив бельевыми прищепками. В обмен на свои снимки можно забрать понравившиеся кадры других участников акции. " предоставляет каждому горожанину возможность принести на площадку свои фотоработы, а затем повесить их на специальные веревки, прикрепив бельевыми прищепками. В обмен на свои снимки можно забрать понравившиеся кадры других участников акции. Приветствуются подписанные фотографии – например, такие, на которых автор оставил необычное послание, передал кому-нибудь привет или сообщил собственные координаты. "Сушка" была придумана творческой командой Академии Фотографии. Сегодня ее участники – 150 городов по всему миру, в том числе Мадрид, Прага, Лондон, Киев, Минск, Сидней, Сан-Франциско и другие.





Мастер-класс "Раскрывая секреты фотографии, или Как это сделано" пройдет 6 сентября с 14.00 до 15.00. Здесь раскроют секреты "кухни" фотоисторий, созданных сотрудниками и студентами Академии Фотографии, а также различными выдающимися фотографами.

С 16.00 до 17.00 устроят викторину "Фотошанс", участники которой будут отвечать на вопросы о фотографии. Победители получат не только ценные призы, но и новые знания о фотомастерстве.

7 сентября состоится занятие "Съемка детей" (13.00 - 14.00). Посетители узнают о важных нюансах, которые следует иметь в виду фотографу, работающему с ребятами разных возрастов. Также гостей "Сушки" научат делать семейные портреты - соответствующий мастер-класс пройдет с 15.00 до 16.00.

В саду "Эрмитаж" состоялся фотопроект "Сушка"

В программе "Сушки" также - мобильная фотолаборатория и конкурсы: в частности, на акции определят лучшую фотографию.

Конкурс проведут 7 сентября на отдельной площадке. На входе на нее гостям будут раздавать по три стикера, которые удастся наклеить на оборотную сторону понравившихся фотографий. Набравшие наибольшее количество стикеров снимки и станут победителями.

День Доверия, в рамках которого состоится "Сушка", пройдет в Южном Розари ВДНХ 6 и 7 сентября с 12.00 до 20.00.

Напомним, что в начале лета M24.ru и Академия Фотографии провели "Сушку" в Саду "Эрмитаж".