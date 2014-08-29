На блошином рынке Cat&Fox представят винтаж и антиквариат

Фото: facebook.com/catandfoxru

30 и 31 августа в ДК "Петлюра" пройдет блошиный рынок Cat&Fox. Это уже восьмое подобное мероприятие. Предыдущие рынки работали только один день, на этот раз он проработает все выходные.

"Владельцы площадок, на которых мы устраивали рынок, рассказывали, что на следующий день после рынка к ним приходили люди и спрашивали, не здесь ли проходит Cat&Fox. Кроме того, это будут последние выходные лета, и нам хочется, чтобы они запомнились", - сообщает организатор рынка Светлана Богданова.

Особенность рынка в том, что его устроители Света Богданова и Рустем Шарипов сами являются участниками. На рынке отсутствуют современные товары ручной работы - только винтаж (больше 20 лет) и антиквариат (больше 50 лет).

Начало – в 12.00, вход свободный.