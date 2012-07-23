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Культура

23 июля 2012, 16:17

Выставка фотографий Юрия Аввакумова открылась в "Триумфе"

выставки фотовыставки

triumph-gallery.ru

В галерее «Триумф» открылась выставка фотографий архитектора Юрия Аввакумова «Проверка зрения». Авакуумов превратил фотографии в арт-объекты, дополнив их визуальными эффектами, пишет РБК daily.

Экспозиция состоит из трех серий фотографий. В рамках одной серии представлены морские, полевые и горные пейзажи, на которые наложены медицинские таблицы, служащие для проверки зрения. Эта экспозиция дала название всей выставке.

Вторая серия фотографий - «звездные» пейзажи Москвы, Нью-Йорка, Лондона. В работах как таковых звезд нет, зато есть стразы, создающие эффект светил.

В серии «Башни-близнецы» представлены две одинаковые фотографии одной и той же башни. При их совмещении происходит обман зрения - одна из башен остается устойчивой, другая пытается упасть.

Вне основной экспозиции Аввакумов демонстирует серию «Троянские Елены», выполненную с наложением и смещением нескольких кадров.

«Проверка зрения» показывает, что видимое есть видимость, а объективность зрения, как одного из сильнейших чувств восприятия человека, разбивается при помощи визуальных иллюзий», - говорится на сайте галереи «Триумф».

Юрий Аввакумов - российский архитектор, художник и куратор. В 1984 году начал организовывать выставки Бумажной архитектуры. В июне 2008 года он стал куратором выставки, приуроченной к открытию Центра современной культуры «Гараж», а в 2011 году выступил куратором фестиваля архитектуры «Зодчество».

Выставка будет проходить до 8 августа в галереи «Триумф» по адресу: улица Ильинка, 3/8, стр. 5.

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