Печальных арлекинов художника Моисея Фейгина покажут в галерее Artstory

"Афиша": Выставка "Моисей Фейгин. Неистовый Орфей" открылась в Москве

В галерее современного искусства Artstory открылась выставка "Моисей Фейгин. Неистовый Орфей". В экспозиции - работы мастера, который называл себя последним художником общества "Бубновый валет", сообщает телеканал "Москва 24".

Посетители увидят живописные работы, эскизы, рисунки из архива семьи Моисея Фейгина, его ранние авангардные работы, картины советской эпохи, над которыми художник работал тайно, произведения постсоветских лет. Большинство работ экспонируется впервые.

Любимые герои Фейгина – Чарли Чаплин, Арлекин, Дон Кихот, Орфей. Именно их художник часто "помещал" на своих полотнах. При этом мастер признавался, что всегда мечтал написать веселую картину, но ему это никогда не удавалось.

"Его герои словно бестелесные, подвижные куклы-марионетки – скрипачи и арлекины, маски вселенского карнавала. Внутренняя свобода художника давно слилась с единственно свободным племенем "рыцарей печального образа", безумных мудрецов, одиноких поэтов», - отметили организаторы выставки.

Творческий путь Моисея Фейгина начался в 1920-х годах. Спустя десятилетия художник подвергся гонениям со стороны власти, пришлось работать подпольно. Фейгин не выставлял своих картин, любоваться полотнами могли только члены семьи и близкие друзья мастера. Слава пришла к Фейгину после оттепели, когда писать и показывать картины можно было не таясь.

Имя Фейгина занесено в Книгу рекордов Гиннесса "как самого старого работающего профессионального художника". Свою последнюю картину он написал за неделю до смерти. Скончался мастер в 2008 году в возрасте 103 лет.

Выставка картин Моисея Фейгина работает до 8 февраля.