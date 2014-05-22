Три театральные премьеры представят на фестивале "Яркие люди"

Фото: М24

В рамках стартовавшего в апреле международного семейного фестиваля "Яркие люди в округах" посетителям культурного центра "Москвич" представят три театральные премьеры.

Фото: М24

В мае на территории СВАО, СЗАО и ЮВАО работают 45 творческих мастерских фестиваля "Яркие люди". Также посетителей ждет три городских фестиваля под открытым небом. Один из них пройдет на Аллее Космонавтов 24 мая. Второй – в парке "Северное Тушино" 25 мая. Третьим станет фестиваль перед КЦ "Москвич".

31 мая гости "Москвича" увидят спектакль "Приключения Васи" от творческой лаборатории "Эскизы в пространстве". Артисты порадуют ростовыми куклами, карнавальными масками и гигантскими птицами. "Космическую Одиссею Картонии", героями которой станут инопланетяне на ходулях, подготовила объединенная творческая группа КЦ "Москвич".

Театрально-цирковую мистерию "Лето. Москва и МОСКВИЧи" организует "Антикварный цирк".

Фото: М24

Добавим, что театральные премьеры станут результатом работы детских и молодежных коллективов округа, которые изучают основы актерского мастерства, циркового искусства, создают крупноформатные скульптуры, совершенствуют танцевальную пластику, конструируют арт-объекты. Все это проходит в формате творческих лабораторий и мастер-классов.

"Руководят процессом профессионалы: режиссеры творческой лаборатории "Эскизы в пространстве", "Антикварного Цирка" и мастерской "Сделано в Картонии", современные художники, граффитисты и хореографы столицы. В программе принимают участие Культурный центр "Москвич", ДК имени И.М. Астахова, Молодежный центр "Лидер", ДК "Капотня" и ДК "Заречье", - отметили организаторы.

Помимо отчетных театральных постановок посетителей ждут экспозиции из пластиковых бутылок, крышек и стаканчиков, трехметровый "Домик-Сова", арт-объект "Гнездо" от художника Алексея Цеглова и зона динамичного рисунка граффити.

В этот день стартуют 20 мастер-классов от лучших педагогов округа. Участников научат создавать оригами, керамические изделия, кукол, граффити и изделия из войлока.

23 и 30 мая пройдет, во время которого будут учить уличному танцу и жонглированию разными предметами. Записаться можно здесь

А еще в праздничной программе – танцевальный флешмоб. Для людей с особенностями развития предусмотрена специальная программа.

Начало театральных мероприятий на территории "Москвича" - в 13.00.