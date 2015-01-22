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Культура

22 января 2015, 11:55

В Третьяковке откроется выставка автора костюмов к фильму "Монгол"

выставки художники Государственная Третьяковская Галерея Зорикто Доржиев

Доржиев. Гроза. 2009. Фото: tretyakovgallery.ru

В здании Третьяковской галереи на Крымском валу в конце января откроется выставка Зорикто Доржиева, бурятского живописца, скульптора и иллюстратора, который также был художником по костюмам фильма Сергея Бодрова-старшего "Монгол". Еще одна киноработа Доржиева - фильм Алексея Федорченко "Небесные жены луговых мари".

Интересно, что для "Небесных жен" художник придумывал не только костюмы, но также декорации. Кроме того, он выстраивал общую композицию кадра этой ленты.

Доржиев умело совмещает в своем творчестве как академические основы искусства, так и культурное наследие кочевых народов Бурятии. Герои, которые он изображает, зачастую выглядят закрытыми, погруженными в себя - что также характерно для азиатской культуры.

Доржиев. Художник. 2014. Фото: tretyakovgallery.ru

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Своих персонажей Доржиев, как правило, помещает в степи. "Кочевник для меня – созерцатель. Это художник, поэт, философ. Как правило, он одинок", - говорит о своих героях сам автор.

Выставка будет работать с 28 января по 1 марта.

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