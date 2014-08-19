Соц-арт Эрика Булатова покажут в "Манеже"

Фото: ИТАР-ТАСС

В Центральном выставочном зале "Манеж" 9 сентября откроется выставка классика современного искусства, одного из основателей соц-арта Эрика Булатова. В экспозиции "Живу - вижу" представят более 90 живописных полотен и 50 графических работ, предоставленных российскими музеями и частными коллекционерами.

Впервые в России будут экспонировать работы мастера, созданные после его последней выставки на родине в 2006 году.

Помимо картин посетителям продемонстрируют фильмы. Также в программе – экскурсии, лекции и международная научная конференция, посвященная жизни и творчеству Булатова.

"В своих работах автор ставит вопросы, насущные для нового искусства: соотношение слова и изображения в визуальном пространстве, определение позиции зрителя, взаимодействие традиции и инновации. Выставка позволит проследить путь формирования этих идей на протяжении последних 50 лет и их отражение во всех ключевых сериях и на всех этапах творчества", – отметили в "Манеже".

Выставка будет работать с 9 сентября по 8 октября. Открытие в 12.00.