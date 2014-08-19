Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

19 августа 2014, 11:06

Соц-арт Эрика Булатова покажут в "Манеже"

выставки манеж художники картины экспозиции

Фото: ИТАР-ТАСС

В Центральном выставочном зале "Манеж" 9 сентября откроется выставка классика современного искусства, одного из основателей соц-арта Эрика Булатова. В экспозиции "Живу - вижу" представят более 90 живописных полотен и 50 графических работ, предоставленных российскими музеями и частными коллекционерами.

Впервые в России будут экспонировать работы мастера, созданные после его последней выставки на родине в 2006 году.

Помимо картин посетителям продемонстрируют фильмы. Также в программе – экскурсии, лекции и международная научная конференция, посвященная жизни и творчеству Булатова.

"В своих работах автор ставит вопросы, насущные для нового искусства: соотношение слова и изображения в визуальном пространстве, определение позиции зрителя, взаимодействие традиции и инновации. Выставка позволит проследить путь формирования этих идей на протяжении последних 50 лет и их отражение во всех ключевых сериях и на всех этапах творчества", – отметили в "Манеже".

Выставка будет работать с 9 сентября по 8 октября. Открытие в 12.00.

Эрик Булатов

Родился 5 сентября 1933 года в Свердловске. Окончил Художественный институт имени Сурикова. В 1959 году начал работать в детском издательстве "Детгиз". С 1957-го начал выставлять свои картины в России.
Характерный почерк художника – совмещение советского плакатного текста с пейзажной составляющей.

Полотна Эрика Булатова часто выставляются на аукционные торги современного искусства. На аукционе "Филипс" его картина "Советский космос" была продана почти за 1,6 миллионов долларов.

С 1992 года Эрик Булатов живет в основном в Париже.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать