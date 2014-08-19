Соц-арт Эрика Булатова покажут в "Манеже"

Фото: ИТАР-ТАСС
В Центральном выставочном зале "Манеж" 9 сентября откроется выставка классика современного искусства, одного из основателей соц-арта Эрика Булатова. В экспозиции "Живу - вижу" представят более 90 живописных полотен и 50 графических работ, предоставленных российскими музеями и частными коллекционерами.
Впервые в России будут экспонировать работы мастера, созданные после его последней выставки на родине в 2006 году.
Помимо картин посетителям продемонстрируют фильмы. Также в программе – экскурсии, лекции и международная научная конференция, посвященная жизни и творчеству Булатова.
"В своих работах автор ставит вопросы, насущные для нового искусства: соотношение слова и изображения в визуальном пространстве, определение позиции зрителя, взаимодействие традиции и инновации. Выставка позволит проследить путь формирования этих идей на протяжении последних 50 лет и их отражение во всех ключевых сериях и на всех этапах творчества", – отметили в "Манеже".
Выставка будет работать с 9 сентября по 8 октября. Открытие в 12.00.
Эрик БулатовРодился 5 сентября 1933 года в Свердловске. Окончил Художественный институт имени Сурикова. В 1959 году начал работать в детском издательстве "Детгиз". С 1957-го начал выставлять свои картины в России.
Характерный почерк художника – совмещение советского плакатного текста с пейзажной составляющей.
Полотна Эрика Булатова часто выставляются на аукционные торги современного искусства. На аукционе "Филипс" его картина "Советский космос" была продана почти за 1,6 миллионов долларов.
С 1992 года Эрик Булатов живет в основном в Париже.