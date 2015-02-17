Выставка в честь великого князя Сергея Романова открывается в столице

Князь Сергей Александрович Романов

Уникальные предметы, связанные с жизнью великого князя Сергея Александровича Романова, представят сегодня в Москве в 110-ю годовщину его гибели, сообщает ТАСС.

Выставка откроется в Новоспасском монастыре, куда была перенесена усыпальница представителей царской династии, удивительным образом уцелевшая после разрушения в 1929 году Чудова монастыря.

Все экспонаты выставки предоставлены частными коллекционерами. В частности, в экспозицию вошли предметы из семейной коллекции Всеволода Кузнецова - потомка рода Елагиных, в чьем доме останавливалась великокняжеская чета во время поездки в Богородск.

В начале февраля в Новоспасский монастырь, где откроется выставка, были доставлены две почитаемые христианами святыни. Это икона "Скоропослушница", перед которой молились жители блокадного Ленинграда, и нетленная десница святого великомученика и небесного покровителя воинства Димитрия Солунского, доставленная из Греции.

Принесение образов в Москву приурочено к 70-летию Великой Победы. За две недели святыням поклонились тысячи верующих.

Выставка к 110-летию со дня кончины великого князя Сергея Александровича сегодня также открывается в Государственном Историческом музее. На ней будут представлены личные вещи князя, которые его вдова, великая княгиня Елизавета Федоровна, передала в музей.

Князь Сергей Александрович Романов погиб 17 февраля 1905 года. Московский генерал-губернатор, учредитель Императорского Палестинского православного общества, знаток изящных искусств был убит бомбой, брошенной террористом -эсером Иваном Каляевым на Сенатской площади Московского Кремля.