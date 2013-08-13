На выставке питерского художника можно поразмышлять над смыслом бороды

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13 августа в столичной галерее "180 квадратных метров" откроется выставка питерского поэта, музыканта и художника Павлика Лемтыбожа (Павел Власов). В своих работах художник размышляет над глубоким смыслом бороды.

Иллюстрации сопровождаются его собственными стихотворениями. Некоторые картины абсурдны, некоторые сатиричны и злободневны, а какие-то даже трогательны. Однако во всех работах чувствуется тяга и любовь автора к сатире Даниила Хармса.

Например, на одной из картин Толстой размышляет над своим творчеством, а на другой человек просит никогда и ни в чем не препятствовать бороде.

В рамках выставки будут проводиться мастер-классы по уходу за бородой и усами, а также лекция "Борода и бородисты".

Выставка продлится до 18 августа, вход свободный.