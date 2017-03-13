Картину Гитлера впервые представили на выставке "Музей безумия" в Италии

Фото: m24.ru/Юлия Иванко
Картину Адольфа Гитлера включили в экспозицию выставки "Музей безумия" в итальянском городке Сало, сообщает газета Corriere della Sera.
Куратор выставки, именитый арт-критик Витторио Згарби назвал работу немецкого диктатора "полной дрянью" и свидетельством его расшатанной психики. Картина написана маслом на холсте и выдержана в скупой колористической гамме с преобладанием темных тонов. На ней представлены мужчина и женщина, а центр композиции занимает уходящая в виртуальную бесконечность перспектива коридора.
L'opera di Hitler al @MuseodiSalo nell'esposizione #MuseodellaFollia a cura di @VittorioSgarbi pic.twitter.com/kRUAG3oAYr— arteit (@ARTEit) 10 марта 2017 г.
Картина хранится в частном собрании коллекционера из Германии и прежде ни разу не выставлялось.
Выставка продлится до 16 ноября 2017 года. Помимо картины Гитлера, здесь собраны еще 200 работ, посвященных теме безумия, включая произведения Антонио Лигабуэ и Винсента Ван Гога.
Красный телефон с гравировкой имени нацистского лидера был найден в берлинском бункере в 1945 году. Советские солдаты отдали его британскому офицеру Ральфу Рейнеру, семья которого хранила телефон более 70 лет. Аукционный дом Alexander Historical Auctions официально заявил, что телефон был "оружием массового уничтожения", поскольку Гитлер по нему отдавал свои приказы, которые унесли жизни миллионов людей.
Также на торгах была продана статуэтка собаки, принадлежавшая Гитлеру. Она ушла с молотка за 24,3 тысячи долларов.