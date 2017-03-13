Картину Гитлера впервые представили на выставке "Музей безумия" в Италии

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Картину Адольфа Гитлера включили в экспозицию выставки "Музей безумия" в итальянском городке Сало, сообщает газета Corriere della Sera.

Куратор выставки, именитый арт-критик Витторио Згарби назвал работу немецкого диктатора "полной дрянью" и свидетельством его расшатанной психики. Картина написана маслом на холсте и выдержана в скупой колористической гамме с преобладанием темных тонов. На ней представлены мужчина и женщина, а центр композиции занимает уходящая в виртуальную бесконечность перспектива коридора.

Картина хранится в частном собрании коллекционера из Германии и прежде ни разу не выставлялось.

Выставка продлится до 16 ноября 2017 года. Помимо картины Гитлера, здесь собраны еще 200 работ, посвященных теме безумия, включая произведения Антонио Лигабуэ и Винсента Ван Гога.