Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

13 марта 2017, 20:43

Картину Гитлера впервые представили на выставке "Музей безумия" в Италии

выставки жизнь в мире

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Картину Адольфа Гитлера включили в экспозицию выставки "Музей безумия" в итальянском городке Сало, сообщает газета Corriere della Sera.

Куратор выставки, именитый арт-критик Витторио Згарби назвал работу немецкого диктатора "полной дрянью" и свидетельством его расшатанной психики. Картина написана маслом на холсте и выдержана в скупой колористической гамме с преобладанием темных тонов. На ней представлены мужчина и женщина, а центр композиции занимает уходящая в виртуальную бесконечность перспектива коридора.

Картина хранится в частном собрании коллекционера из Германии и прежде ни разу не выставлялось.

Выставка продлится до 16 ноября 2017 года. Помимо картины Гитлера, здесь собраны еще 200 работ, посвященных теме безумия, включая произведения Антонио Лигабуэ и Винсента Ван Гога.

Ранее на аукционе в США за 243 тысячи долларов был продан личный телефон Адольфа Гитлера. Личность покупателя осталась неизвестной.

Красный телефон с гравировкой имени нацистского лидера был найден в берлинском бункере в 1945 году. Советские солдаты отдали его британскому офицеру Ральфу Рейнеру, семья которого хранила телефон более 70 лет. Аукционный дом Alexander Historical Auctions официально заявил, что телефон был "оружием массового уничтожения", поскольку Гитлер по нему отдавал свои приказы, которые унесли жизни миллионов людей.

Также на торгах была продана статуэтка собаки, принадлежавшая Гитлеру. Она ушла с молотка за 24,3 тысячи долларов.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать