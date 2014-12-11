Выставку начинающих художников организуют в центре "Рабочий и колхозница"

Фото: M24.ru

Выставка начинающих фотографов и художников пройдет в музейно-выставочном центре "Рабочий и колхозница" с 12 по 14 декабря. Посетители выставки, организованной в рамках проекта ART.WHO.ART, могут пообщаться с авторами работ.

В экспозицию включат фотографии и картины 40 авторов. Все произведения будут выполнены в различных стилях.

"Основная цель проекта предоставить возможность талантливым людям заявить о себе и показать свои работы друзьям, единомышленникам и профессионалам в области живописи и фотографии", - сообщили в департаменте культуры Москвы.

Первая аналогичная выставка прошла в октябре. Тогда в экспозиции представили работы 17 участников.

Вход на выставку свободный. Необходимо предъявить флаер, который можно заказать здесь.