Выставка комиксов про муми-троллей открылась в Москве

"Афиша": В Москве открылась выставка комиксов про муми-троллей

Выставка комиксов про муми-троллей, нарисованных финской художницей и писательницей Туве Янссон, открылась в Библиотеке иностранной литературы. Мероприятие приурочено к 100-летию Янссон, сообщает телеканал "Москва 24".

Сама Туве всегда причисляла себя в первую очередь к художникам, считая писательскую деятельность лишь хобби. Янссон иллюстрировала "Хоббита" и "Алису в стране чудес" и, конечно, постоянно рисовала муми-троллей, а с конца 1940-х годов, по совету друга, стала делать про них комиксы.

Первый комикс вышел в 1947 году и пришелся по душе сотням читателей. В 1954 году Туве подписала контракт на семь лет с газетой The Evening News.

"В договоре было указано: никакой критики британского правительства и ничего о сексе", - рассказала заведующая отделом детской книги и детских программ ВГБИЛ Ольга Мяэотс.

Производство муми-комиксов было поставлено на поток, что со временем начало утомлять Янссон. Поэтому она попросила о помощи брата, который начал рисовать муми-троллей вместо Туве. Последний комикс о сказочных существах из Муми-дола вышел в 1975 году.

Выставка будет работать до конца августа; каждый день, кроме воскресенья, с 11.00 до 18.00. Вход свободный.

В рамках выставки в библиотеке организовали конкурс. Детям предлагают представить, что они оказались в Муми-долле, придумать волшебную историю и создать на ее основе собственный комикс. Бабушки, дедушки, мамы и папы могут помогать малышам фантазировать и рисовать. Работы на конкурс принимаются до 15 августа.

Лучшие комиксы продемонстрируют посетителям библиотеки.