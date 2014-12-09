Выставка фотокорреспондента Марка Рибу откроется в МАММ

Фото: mamm-mdf.ru
Выставка "Всемирный алфавит" французского фотокорреспондента Марка Рибу откроется в Мультимедиа Арт Музее. Рибу признанный классик мировой фотографии. В экспозиции выставки есть снимки, названные лучшими фотоработами ХХ века.
Всего на выставке представлено более 160 фотографий. Здесь есть знаменитый снимок "Маляр на Эйфелевой башне" и кадр с участницей демонстрации против войны во Вьетнаме. Также посетители увидят редкие фотографии, созданные в период с конца 1950-х до наших дней.
"В 1960 и 1968 годах Марк Рибу побывал в Советском Союзе. В экспозицию вошли уникальные кадры, выполненные во время его путешествия по Москве", - сообщили в МАММ.
Выставка пройдет с 18 декабря по 1 февраля.
Марк РибуРодился в 1923 году. Свою первую фотокамеру получил в подарок от отца в возрасте 13 лет. Это был старый аппарат времен Первой мировой войны. Рибу сделал несколько снимков и забросил занятие фотографией почти на 15 лет.
Рибу был участником французского Сопротивления во время Второй мировой войны. Получил диплом инженера, работал на лионском заводе. В 1951 году Марк отправился на театральный фестиваль, где сделал свой первый фоторепортаж. Рибу решает всерьез заняться фотографией, он бросает работу и переезжает в Париж, где знакомится с главой фотоагенства "Магнум" Анри-Картье Брессоном. Анри-Картье стал наставником Рибу, который впоследствии занял пост вице-президента "Магнума" по Европе, а затем - президента фотоагентства.
Со своей фотокамерой Рибу объехал весь мир. Фотографировал в горячих точках, делал портретные снимки, фиксировал городские пейзажи.
Работы Марка Рибу находятся в коллекциях Музея Современного искусства в Нью-Йорке, Чикагском Институте Искусств, Парижской национальной библиотеке.
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