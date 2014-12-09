Выставка фотокорреспондента Марка Рибу откроется в МАММ

Фото: mamm-mdf.ru

Выставка "Всемирный алфавит" французского фотокорреспондента Марка Рибу откроется в Мультимедиа Арт Музее. Рибу признанный классик мировой фотографии. В экспозиции выставки есть снимки, названные лучшими фотоработами ХХ века.

Всего на выставке представлено более 160 фотографий. Здесь есть знаменитый снимок "Маляр на Эйфелевой башне" и кадр с участницей демонстрации против войны во Вьетнаме. Также посетители увидят редкие фотографии, созданные в период с конца 1950-х до наших дней.

"В 1960 и 1968 годах Марк Рибу побывал в Советском Союзе. В экспозицию вошли уникальные кадры, выполненные во время его путешествия по Москве", - сообщили в МАММ.

Выставка пройдет с 18 декабря по 1 февраля.