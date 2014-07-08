На выставке японского фотографа Шигеру Йошида можно созерцать природу

16 июля в Центре фотографии имени братьев Люмьер впервые в России представят выставку японского фотографа Шигеру Йошида. В экспозицию войдут 22 черно-белых снимка, выполненные в технике Fresco Giclée, которая использует заводскую технологию покрытия листа бумаги гашеной известью и пигментную чернильно-струйную печать. Шигеру Йошида лично откроет выставку и прочитает лекцию.

Фото: lumiere.ru

Фотограф начинал свой путь с серии "Большое дерево в этом мире", фотографируя в Африке, а также на Мадагаскаре, Тайване, США, Канаде, Мехико, Австралии, Новой Зеландии, Германии, Объединенном Королевстве. Почти за 30 лет Йошида неоднократно выставлялся в Японии и США, а также получил членство Профессионального фотографического Общества в Японии.

В 2011 году, после разрушений в Японии от цунами, Шигеру начал работу над серией "Границы". В работах он раскрывает сакральное значение водной глади, сохраняя традиционное японское мировоззрение, где водяной поток означает течение жизни и связь человека с природой.

"Мы, японцы, молимся не только Богу, но и Природе. Во время молитвы мы благодарим за все и выражаем свое уважение всему, что нас окружает. Я пытаюсь показать скрытую силу молитвы в своей фотографии", - говорит Шигеру Йошида.

Стоимость билетов – 300 рублей. Время работы: с 12.00 до 21.00, в субботу и воскресенье - с 11.00 до 21.00, понедельник – выходной.