Работы Шагала и Уорхола выставят в столичном Еврейском музее

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В середине весны в Еврейском музее, который недавно открылся в центре Москвы, начнут работать выставки, посвященные толерантности. В залах разместят картины Марка Шагала, а также Энди Уорхола.

Большая выставка работ короля поп-арта будет организована совместно с Еврейским музеем в Вене, рассказал РИА Новости директор столичного музея Леонид Агрон, отметив договоренность о сотрудничестве с еврейскими музеями мира.

Также в экспозиции представят еврейскую бытовую утварь, книги и предметы современного искусства. Руководство Еврейского музея также планирует показать москвичам коллекцию Эдуарда Померанца - крупнейшее собрание современного искусства в Европе. На площадке музея готовят к показам мультимедийные проекты. В частности, речь идет о выставке Van Gogh Alive. Она включает работы мастера, многократно увеличенные при помощи современных технологий. В музее можно будет увидеть работы арабских художников и произведения искусства, затрагивающие тему феминизма.

Как подчеркнул Леонид Агрон, продолжительность выставочных циклов составит два года. В рамках каждого можно будет увидеть от 10 до 15 выставок.

Что касается Центра толерантности, то здесь планируют проводить обучение в межконфессиональной и этнической сферах, а также разрабатывать специализированные программы для школьников и студентов.

Напомним, что Еврейский музей и Центр толерантности открылись в ноябре 2012 года. Цель обеих площадок – визуализация быта и культуры евреев.