Историю "Дома на набережной" представят в Музее Москвы

Фото: M24.ru
С 20 декабря по 18 января в Музее Москвы будет работать выставка, посвященная 25-летнему юбилею музея "Дом на набережной". Посетители узнают об истории создания дома, его инфраструктуре и знаменитых жильцах.
В экспозиции представят экспонаты и документы из коллекции музея "Дом на набережной" и фондов Музея Москвы. Так, посетители увидят домовую книгу 1930-х годов с именами всех жильцов и оригинальную мебель, спроектированную архитектором дома Борисом Иофаном, сообщили организаторы выставки.
"Дом на набережной"
Изначально предполагалось, что в доме будут жить советские госслужащие. Однако в дом также заселяли военачальников, писателей, артистов, героев СССР.
Сегодня "Дом на набережной" является памятником истории. В доме находятся жилые корпуса, Театр Эстрады, кинотеатр "Ударник", студия звукозаписи, магазины
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