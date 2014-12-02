Историю "Дома на набережной" представят в Музее Москвы

Фото: M24.ru

С 20 декабря по 18 января в Музее Москвы будет работать выставка, посвященная 25-летнему юбилею музея "Дом на набережной". Посетители узнают об истории создания дома, его инфраструктуре и знаменитых жильцах.

В экспозиции представят экспонаты и документы из коллекции музея "Дом на набережной" и фондов Музея Москвы. Так, посетители увидят домовую книгу 1930-х годов с именами всех жильцов и оригинальную мебель, спроектированную архитектором дома Борисом Иофаном, сообщили организаторы выставки.

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