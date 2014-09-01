Выставка шелкографии Bastonnade открылась в Москве

"Афиша": В клубе Powerhouse открылась выставка шелкографии Bastonnade

Выставка шелкографии Bastonnade (в переводе с французского – "драка") открылась в клубе Powerhouse. В экспозицию включены работы 50 художников из арт-группы FrtnchFourch, сообщает телеканал "Москва 24".

Экспозицию уже продемонстрировали в Шанхае, Париже, Лондоне, Барселоне и Будапеште.

Основная тема представленных работ – драка. Посетители клуба смогут не только поразмышлять над спецификой этого социального явления, но и оценить игру красок, которые использовали художники.

"Один из способов печати шелкографии – когда слой за слоем наносится краска разных цветов. В результате смешения красок получаются новые цвета", - рассказал основатель арт-группы FrtnchFourch Тристан Перне.

Еще одна задача проекта Bastonnade – совместная работа с художниками той страны, в которой проходит выставка. В Москве арт-группа сотрудничает с Евгенией Боневер. Ее инсталляция представляет собой размышление о культурном уровне россиян.

"Если вы спросите обычного русского человека, который работает на заводе, любит ли он искусство, он ответит: "Да. Люблю "Девочку на шаре", картины Шишкина. Поэтому я решила работать с этими изображениями", - отметила Боневер.

Выставка открыта до 30 сентября, ежедневно, кроме понедельника. В клубе можно приобрести понравившуюся картину. Вход бесплатный.