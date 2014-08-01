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Культура

01 августа 2014, 19:19

В Москве открылась выставка в честь 100-летия с начала Первой мировой

выставки манеж Первая мировая война

Фото: M24.ru

В "Манеже" открылась выставка, посвященная 100-летию с начала Первой мировой войны. Экспозиция выставки составлена из листовок и плакатов той эпохи, а также вооружения и формы солдат.

Название выставки символично: "На переломе... Россия в Великой войне. 1914-1918, сообщает МИА "Россия сегодня". "Уверен, что посетители выставки смогут почувствовать пульс той эпохи, лучше понять чувства военного поколения и, конечно, еще раз обратиться к урокам Первой мировой войны, которые очень важны и актуальны сегодня, в наше сложное время", - сказал спикер Госдумы Сергей Нарышкин на открытии выставки.

1 августа исполнилось 100 лет с начала Первой мировой войны

Сергей Нарышкин отметил, что Россия не хотела этой войны, а наоборот предпринимала все попытки, чтобы ее предотвратить. В свою очередь министр культуры Владимир Мединский подчеркнул, что наибольший интерес на выставке представляют листовки и плакаты военных лет.

"В годы Первой мировой телевидения еще не было, радио выполняло сугубо техническую функцию, не было интернета, руководители армии и военных министерств не размещали свои комментарии по поводу прошедших событий в Facebook, однако военная пропаганда и информационная война были. И главным орудием такой войны были листовки и плакаты", - приводит слова Мединского агентство.

Напомним, что ровно 100 лет назад началась Первая мировая война. В этот день память погибших чтят в разных уголках Земли. Самые страшные потери понесла Россия. Около 900 тысяч воинов отдали свою жизнь "за веру, царя и Отечество". В Москве, на Поклонной горе в пятницу открыли мемориал в честь героев Первой мировой.

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