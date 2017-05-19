Форма поиска по сайту

19 мая 2017, 08:49

Город

Световое шоу в честь 60-летия гостиницы "Украина" пройдет в Москве

Фото: официальный портал мэра и правительства Москвы

Световое 3D-шоу в честь 60-летия гостиницы "Украина" покажут в столице. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Шоу будет транслироваться на фасаде высотки на Кутузовском проспекте 25 мая. Показ стартует в 22:40 и продлится около 20 минут.

Во время шоу здание будет менять архитектурный стиль: сначала зрители увидят черты ар-деко, потом оно превратится в готический собор и дворец в стиле классицизма.

Также на здании будут отображаться советские барельефы, световые "Рабочий и колхозница", эмблема Олимпиады-80 и олимпийский мишка.

Во время представления зрителям расскажут, как строилась знаменитая высотка и когда появился Кутузовский проспект.

Гостиница является самой высокой в Европе (с учетом шпиля). Кроме того, здесь представлен самый обширный номерной фонд среди всех пятизвездочных отелей столицы. Рекордной признана и длина крытого бассейна в гостинице – 50 метров.

Сейчас в пятизвездочной гостинице расположены рестораны и бары, конференц-центр, клуб с бассейном, тренажерным залом, сауной, русской баней и турецким хаммамом, массажными кабинетами, салоном красоты и детским уголком.

Среди почетных гостей высотки – итальянский актер Марчелло Мастроянни, киргизский писатель Чингиз Айтматов, французская певица и актриса Патрисия Каас, музыкант Борис Гребенщиков, певица Тамара Гвердцители, композитор Раймонд Паулс, актриса Алиса Фрейндлих и многие другие.

высотки световые шоу гостиница Украина фестивали и праздники

