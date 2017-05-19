Световое шоу в честь 60-летия гостиницы "Украина" пройдет в Москве

Фото: официальный портал мэра и правительства Москвы

Световое 3D-шоу в честь 60-летия гостиницы "Украина" покажут в столице. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Шоу будет транслироваться на фасаде высотки на Кутузовском проспекте 25 мая. Показ стартует в 22:40 и продлится около 20 минут.

Во время шоу здание будет менять архитектурный стиль: сначала зрители увидят черты ар-деко, потом оно превратится в готический собор и дворец в стиле классицизма.

Также на здании будут отображаться советские барельефы, световые "Рабочий и колхозница", эмблема Олимпиады-80 и олимпийский мишка.

Во время представления зрителям расскажут, как строилась знаменитая высотка и когда появился Кутузовский проспект.