Путь на поезде от Москвы до Нижнего Новгорода станет вдвое быстрее

Фото:ИТАР-ТАСС

Время движения поездов между Москвой и Нижним Новгородом по высокоскоростной магистрали (ВСМ), запуск которой намечен на 2018 год, составит 1 час 54 минуты, сообщил вице-президент РЖД Сергей Мишарин. Это вдвое меньше, чем на поезде "Сапсан", проезжающем это расстояние почти за 4 часа.

Билеты на такие поезда будут четырех классов: первый, бизнес, эконом и уплотненный эконом-класс. При этом стоимость последнего будет сопоставима с ценой на плацкартные поезда, следующие по маршруту Москва - Нижний Новгород.

Участок железной дороги до Нижнего Новгорода будет создан в рамках проекта строительства ВСМ Москва - Казань, сообщает РИА Новости.

Планируется, что проектировщика магистрали объявят в ноябре, до конца 2014 года будет проводиться подготовка участка, а в 2015 году начнется строительство.

Стоимость проекта оценивается в 1,068 триллиона рублей, из которых 62,7% - государственные средства, 37,3% – частные инвестиции.

По словам Мишарина, протяженность магистрали составит 770 километров. Для прокладки ВСМ будет построено более 800 искусственных сооружений, в частности 56 мостов и 400 пересечений различного уровня.