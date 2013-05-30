Городской праздник выпускников впервые пройдет в парке Горького

Фото: М24

Впервые в парке имени Горького пройдет Городской праздник выпускников. Веселье для вчерашних школьников 23 июня развернется на четырех тематических площадках: "Весна", "Лето", "Зима" и "Осень". На парковых аллеях пройдет масштабный перформанс с участием артистов уличных театров мира.

Свое искусство, например, представят французские эквилибристы в цветочных костюмах, австралийские воздушные гимнасты Strange Fruit. Здесь же разобьют фантастический сад, мимо которого будут дефилировать модели в платьях из живых цветов. Проект организован Moscow Flower Show. Все это представят гостям площадки "Весна".

Зону "Лето" найдете на набережной парка, где оборудуют песочный пляж с зонтиками и шезлонгами. Не пугайтесь, если в толпе прогуливающейся молодежи встретите жирафа. Это часть сюрприза от уличного театра CompagnieOff. Выпускников задействуют в показе одежды Киры Пластининой. Для любителей активного отдыха организуют игры в бадминтон, фрисби и твистер. Кроме того, установят рампу для выступлений экстремалов MadSports и BankaiTeam, сообщили в столичном департаменте культуры Москвы.

Почувствовать "Осень" можно будет на Пионерском пруду. Для большей натуральности здесь установят специальное оборудование, воссоздающее эффект грозы. Артисты коллектива "Огненные люди" покажут собравшимся зажигательный перформанс. Также выпускники станут очевидцами шоу "Тесла". На одной из площадок готовятся выступит вейкбордисты.

"Зима" станет символом нового этапа в жизни юных москвичей. Кроме того, здесь вполне реально ощутить атмосферу Рождества и Нового года. Центральный парковый фонтан расцветят сотнями гирлянд. Вокруг установят подиумы. С которых так удобно будет наблюдать за водно-лазерным шоу и фейерверком. Вести праздничную программу будут Оскар Кучера и Аврора.

После завершения шоу-программ в четырех зонах парка выпускников пригласят на большую дискотеку. Примечательно, что каждый посетитель сможет внести свой посильный вклад в ее организацию. В приветственной зоне при входе установят Shuffle Party, где каждый сможет дополнить общий плейлист музыкой из своего смартфона.



Добавим, что главным режиссером грандиозного действа в парке Горького стал Виктор Крамер, который ставил спектакли в театрах LaScala, Metastasio Stabile della Toscana.

И напоследок очень важная информация – принять участие в большом выпускном могут только организованные группы учеников под руководством классных руководителей. Подавать заявку необходимо по адресу info@center-fest.ru. После получения подтверждения с 17 по 22 июня следует забрать пригласительные билеты в Центре фестивальных и культурных программ.