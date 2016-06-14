Никита Михалков поздравит выпускников в парке Горького

Фото: m24.ru

Московских школьников на выпускном в парке Горького поздравят деятели отечественного кинематографа. Напутственные слова выпускникам скажут Андрей Кончаловский, Армен Джигарханян, Никита Михалков и другие актеры и режиссеры. Об этом журналистам сообщил глава департамента культуры столицы Александр Кибовский.

"У всех очень плотный график, сложно кого-то поймать в городе, но даже те, кто не будет в городе, они обещали, что запишут видеоприветствие. Пока у нас подтвердились Никита Михалков, Андрей Кончаловский, Евгений Миронов, Сергей Гармаш и Армен Джигарханян, если ему здоровье позволит. Посмотрим, график у них может еще за неделю измениться", – цитирует его Агентство "Москва".

Напомним, городской выпускной пройдет в парке Горького в ночь с 24 на 25 июня. Главной темой праздника станет Год российского кинематографа. Участие в празднике планируют принять почти 20 тысяч школьников.