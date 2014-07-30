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30 июля 2014, 10:41

ЦБ отобрал лицензию у фирмы, выплачивающей компенсации туристам "Невы"

выплаты страховщики Центробанк России

Фото: ИТАР-ТАСС

Центробанк объявил о приостановке лицензии страховой компании "Восхождение", которая занималась выплатами туристам "Невы", передает пресс-служба регулятора.

Как поясняет ЦБ, приостановление лицензии означает запрет на заключение новых договоров и изменение существующих договоров. При этом страховая обязана принимать заявления и исполнять обязательства - как рассказали M24.ru в пресс-службе Ростуризма, "компания продолжает принимать заявления от туристов "Невы", после сбора документов будет определена сумма возмещения".

Кроме того, в "Восхождении" назначат временную администрацию, а полномочия исполнительных органов страховщика приостановят.

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Напомним, туроператор "Нева" объявил о приостановке своей деятельности 6 июля. Причиной в самой фирме называют "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Эксперты отмечают, что страховой суммы по турфирме "Нева" не хватит для полной выплаты долгов всем пострадавшим клиентам - сумма по долгам турфирмы составляет 454 миллиона рублей, что гораздо меньше требуемого истцами.

"Учитывая количество туристов, которые пострадали от неисполнения "Невой" своих обязательств (более 20 тысяч), учитывая тех, кто находится там, учитывая расходы, которые понесет турпомощь на экстренную эвакуацию, сумма ущерба очевидно превысит эту страховую сумму", - сказала председатель комитета по вопросам страхования в сфере туризма Всероссийского союза страховщиков Галина Гуляева.

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