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ПДД

10 июля 2014, 17:12

Размеры выплат по ОСАГО увеличатся более чем в три раза

выплаты ОСАГО Европротокол автомобилисты полисы страховщики пдд

"Экономика": Что изменится после реформы ОСАГО

Госдума и Совет Федерации одобрили поправки в закон об ОСАГО. С 1 октября 2014 года максимальный размер выплат по возмещению ущерба имуществу в ДТП увеличится со 120 до 400 тысяч рублей, сообщает телеканал "Москва 24"

Отмечается, что автовладельцам на выбор будет предложена либо денежная выплата, либо ремонт автомобиля.

Кроме того, с 1 апреля 2015 года максимальная компенсация за вред жизни и здоровью составит 500 тысяч рублей. Сейчас эта сумма составляет 160 тысяч рублей.

"Мосгорсправка": Какие изменения ждут ОСАГО

Размер выплат по ОСАГО увеличат более чем в три раза, сообщает телеканал "Москва 24"

Новые суммы выплат будут распространяться только на те полисы, которые были куплены после вступления в силу поправок.

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Страховка также подорожает примерно на 25 процентов. Поправки в закон об ОСАГО вводят тарифный коридор, и Центробанк будет устанавливать верхнюю и нижнюю границы стоимости страховки. Также ЦБ сможет менять базовую цену полиса: в следующем году - два раза, а начиная с 2016 года - один раз в год.

Помимо этого поправки предполагают более широкое распространение европротокола - когда участники ДТП в случае незначительного ущерба могут не вызывать ДПС. Оформление ДТП без участия инспектора дорожно-патрульной службы возможно только если ущерб не превышает 50 тысяч рублей. При этом в порядке эксперимента для четырех регионов - Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области - установлен лимит в 400 тысяч рублей. В этом случае оформить документ можно, если столкнулись не более двух машин, при аварии никто не пострадал, а само происшествие зафиксировано не только на фото- и видеокамеры, но и спутником ГЛОНАСС.

Сюжет: Москва для автомобилистов

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