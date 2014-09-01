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ПДД

01 сентября 2014, 08:45

С 1 сентября меняется схема выплат по ОСАГО

выплаты ОСАГО страховка пдд

1 сентября вступают в силу поправки в закон об ОСАГО

1 сентября в России меняется схема выплат по ОСАГО – потерпевший сможет выбрать между деньгами или ремонтом, сообщает телеканал "Москва 24".

Кроме того, вводится досудебный порядок урегулирования конфликтов: если автомобилист недоволен действиями страховой, то сначала ему нужно подать жалобу в компанию и только потом – в суд.

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В настоящее время споры о том, сколько стоит ремонт пострадавшей в ДТП машины и кому требовать выплаты, решается в судебном порядке, при этом дело может рассматриваться несколько месяцев. Новая норма призвана ускорить процесс.

Еще с 1 сентября сокращается срок урегулирования страховых случаев - с 30 до 20 дней со дня получения от потерпевшего полного пакета документов, передает ИТАР-ТАСС. Рассмотреть пакет документов, направленных в электронном виде, страховщик обязан в течение трех рабочих дней.

При этом наиболее ожидаемое нововведение – увеличение лимита выплат в ОСАГО за имущественный вред – вступит в силу 1 октября.

Напомним, закон о реформировании системы обязательного страхования автогражданской ответственности был подписан 22 июля 2014 года. Согласно тексту документа, увеличивается размер выплат за ущерб здоровью и имуществу, а также снижается уровень максимально допустимого износа деталей, который учитывается при определении размера выплат на ремонт .

Поправки уточняют нормы об оформлении аварии без инспекторов ДПС: максимальный размер выплат для таких случаев увеличивается с 25 тысяч рублей до 50 тысяч (в столичном регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – до 400 тысяч).

"Мосгорсправка": Какие изменения ждут ОСАГО

Время предоставления данных об аварии теперь составляет пять дней, при этом документы могут включать фото- или видеосъемку авто и их повреждений, а также данные спутниковых систем вроде ГЛОНАСС и GPS. Также предусматривается создание единой инфосистемы, содержащей информацию о договорах страхования транспорта (кроме железнодорожного) и договорах ОСАГО.

Кроме того, в КоАП устанавливается ответственность за необоснованный отказ от заключения договора страхования либо навязывание дополнительных услуг. Штраф для должностных лиц составит 50 тысяч рублей.

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