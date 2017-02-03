Форма поиска по сайту

03 февраля 2017, 19:11

Культура

Выходные с детьми: гигантские роботы-трансформеры и трогательные мимы

Даже если ваш ребенок – домосед, а из развлечений его больше всего радуют мультфильмы на айпаде, это не повод провести субботу и воскресенье на диване. Тем более, в выходные в Москве пройдет целое созвездие разнообразных мероприятий на любой вкус. Выбирайте, тепло одевайтесь – и в путь!

Иллюстрация: gogolcenter.com

"Море деревьев" в Гоголь-центре

Премьера на сцене Гоголь-центра: семейный спектакль "Море деревьев" с возрастным ограничением 12+. Это трогательная история о взрослении, мечтах и фантазиях, ощущении детства, которое очень трудно сохранить во взрослом мире.

"Море деревьев" – спектакль, поставленный молодым режиссером Филиппом Авдеевым по пьесе современного драматурга Любы Стрижак. В главной роли – звезда фильма "Притяжение" (реж. Федор Бондарчук) Риналь Мухаметов.

Цитата из спектакля: "Значит не будем терять времени! Хотя почему нет, давайте немного потеряем. Эти взрослые фразы – не терять времени – что это значит? Как будто время кто-то находил. Если ты находишь его на что-то – ты обязательно потеряешь его для другого. Такой закон пространственного мышления".
Место: Гоголь-центр, ул. Казакова, 8

Время: 4 и 5 февраля. 19:00

Цена: от 1500 рублей

Фото: mirlic.ru

"Дрём-Шоу: клоунада & пантомима"

Один из пяти лучших российских театров клоунады "МирЛиц" представляет новое шоу для всей семьи на сцене Арт-кафе "Дуровъ". "Дрём-Шоу" – это добрая и трогательная история про мир волшебных Дрёмов – чудиков, которые живут в облаках. Мимам придется преодолеть множество трудностей взрослого мира, а помогут им в этом все маленькие гости спектакля.

Создатель и художественный руководитель театра "МирЛиц"– клоун-мим Максим Дорофеев. Коллектив много гастролирует, участвует в фестивалях, благотворительных акциях и шоу-программах.

Для тех, кто не захочет выходит в город, m24.ru предлагает посмотреть онлайн-трансляцию этого шоу.

Место: Арт-кафе "Дуровъ", ул. Павловская, 6

Время: 5 февраля, 19:00 – 20:30

Цена: 1000 рублей
Главное

