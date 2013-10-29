Камеры на подъездах к Москве начнут фиксировать выезд на обочину

Фото: ИТАР-ТАСС

В Подмосковье модернизируют 48 комплексов фотовидеофиксации "Стрелка-СТ", рассказал M24.ru начальник отдела Центра безопасности дорожного движения Евгений Квасов. Камеры, которые до сих пор фиксировали только превышение скорости, начнут следить за нарушениями дорожной разметки.

"Сейчас "Стрелки" определяют только нарушение скоростного режима. После модернизации они также будут фиксировать выезд на встречную полосу, полосу для общественного транспорта, а также движение по обочине, велодорожке и тротуару. Речь идет именно о замене программного обеспечения, а не самих комплексов", ― сообщил Квасов.

Модернизированы будут 48 "Стрелок" на всех направлениях подмосковных дорог, 70% из них на федеральных трассах. Новые функции, в частности, получат комплексы на Симферопольском шоссе (59 км), Новорязанском (61 и 65 км), Щелковском (27 км), Ярославском (28 км), Минском (77 км) и трассе М-10 "Россия" (71, 78, 81 и 94 км). Модернизируют две камеры на автодороге А-104 "Москва-Дубна", на Московском малом кольце (А-107) в районе населенного пункта Павловское, на большом "кольце" (А-108) возле Нестерово, на региональных дорогах в Подольске и Ногинске. "Стрелки" получат новые функции до конца этого года, на их модернизацию будет потрачено почти 60 млн рублей.

"Всего в Подмосковье работает 114 комплексов "Стрелка-СТ". 66 из них модернизировать не планируется, потому что в этом нет необходимости: они расположены на дорогах, где нет обочин, а встречные потоки разделены отбойниками", ― пояснили M24.ru в ЦБДД.

Замглавы кафедры транспортной телематики Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ) Султан Жанказиев говорит, что технически "Стрелку" возможно оснастить новыми функциями, не меняя самих камер. "Для этого нужно загрузить специальное программное оборудование для оптической части комплекса. Оно проведет цифровую разметку дороги в объективе камеры. То есть камера будет видеть размеченную дорогу и фиксировать, когда то или иное транспортное средство пересекает, например, сплошную линию, выезжая на встречную полосу, ― пояснил Жанказиев. ― Однако при этом "Стрелка" должна быть четко зафиксирована, чтобы цифровая разметка совпадала с той, что на дороге. Малейший сдвиг даже на доли сантиметра, и камера будет выписывать штраф за нарушение, которого не было".

Лидер партии "Автомобильная Россия", депутат Госдумы Вячеслав Лысаков поддерживает идею о том, что камеры должны фиксировать нарушения дорожной разметки, в первую очередь ― в тех местах, где совершается больше всего таких нарушений и случаются ДТП из-за выездов на "встречку" и обочину. Он напомнил, что в сентябре штраф за выезд на обочину вырос в три раза ― до 1,5 тысяч рублей. "Недопустима ситуация, когда все едут колонной на небольшой скорости, а один самый умный выезжает на обочину, пылит, притирается и пытается влезть в общий ряд. Мы не можем везде расставить полицейских", ― заявил Лысаков. Депутат добавил, что в Москве стационарные камеры пока фиксируют только превышение скорости, выезд на встречные и выделенные полосы. Комплексы, фиксирующие выезд на трамвайные пути и за стоп-линию, пока только тестируются.

Добавим, что, согласно Кодексу об административных правонарушениях, движение по пешеходным дорожкам и тротуарам карается штрафом в 2 тысячи рублей, выезд на встречную полосу обойдется водителю в 5 тысяч рублей.

Марина Курганская, София Сарджвеладзе