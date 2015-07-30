Блогеров накажут за нарушение правил предвыборной агитации

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Популярных блогеров накажут за нарушения в предвыборной агитации. Новые правила для блогеров, входящих в реестр Роскомнадзора, содержатся в инструкции Центризбиркома.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что отслеживать агитационные посты будет крайне сложно.

"Блогеры обязаны исполнять все по предвыборной и агитационной кампании также, как СМИ. Они уже все посчитаны и подлежат наказанию в случае провинности. Здесь речь идет не конкретно о блогерах, а вообще об информировании в сети о предвыборной кампании", – сказал он. По словам Мариничева, это попытка поставить под контроль весь сегмент интернета, который занимается агитацией: чтобы был "день тишины", чтобы кампания начиналась и заканчивалась в определенное время.

"При желании любой пост в любой соцсети или на сайте можно сделать архипопулярным, и вы сразу попадете в зону ответственности как обыкновенный пользователь сети. Отслеживать, контролировать и наказывать – крайне сложная и негуманная задача. И совершенно неверная. Здесь бесполезно сжигать книги. Проще развивать общество", – отметил эксперт.

Блогеров обязали соблюдать правила предвыборной агитации

Как пишут "Ведомости", "блогерам-трехтысячникам", входящим в реестр Роскомнадзора, следует соблюдать запреты и ограничения, согласно законодательству о выборах. Это касается распространения агитационных материалов и информирования избирателей. Издание отмечает, что, согласно методичке ЦИК, содержание материалов должно быть объективным, достоверным и не должно нарушать равенство кандидатов.

При этом блогеры обязаны соблюдать правила публикации соцопросов и не публиковать данные об итогах голосования до окончания голосования. Если нарушение не будет исправлено добровольно, блогеров могут привлечь к административной ответственности.

Напомним, закон о блогерах Владимир Путин подписал 5 мая 2014 года. Владельцев сайтов, которые ежедневно посещают более 3 тысяч читателей, обязали выполнять требования, предъявляемые к СМИ. Также, согласно документу, поисковые системы, социальные сети и форумы должны уведомлять Роскомнадзор о начале своей деятельности и хранить данные в течение шести месяцев. За нарушение или неисполнение этих требований предусмотрены штрафы до 500 тысяч рублей.

Согласно методике, количество посетителей сайта или странички сайта определяется путем подсчета однократных обращений уникальных пользователей в течение суток. При этом запрашиваемая страница должна быть полностью загружена в браузере пользователя на срок не менее 15 секунд.