Сегодня в СМИ: строительство ТПУ, авторские права и спрос на таксофоны

Фото: m24.ru

Турецкая компания станет соинвестором трех ТПУ в Москве

Мэрия Москвы предложила турецкой Odak стать соинвестором строительства в столице трех ТПУ в Москве — на улице Селигерской, в районах Рассказовка и Некрасовка, сообщает газета "Коммерсант". Стоимость этих трех объектов – 60 миллиардов рублей. Группа Odak является одним из крупнейших застройщиков Казани.

В ТПУ "Некрасовка" и на Селигерской помимо коммерческой недвижимости возможно строительство жилья. Проекты ТПУ "Алма-Атинская", "Нагатинский затон" на юге Москвы и "Мичуринский" на юго-западе будут предложены другим инвесторам.

Доступ к Zaycev.net ограничили

Мосгорсуд ограничил доступ к старейшему музыкальному онлайн-сервису Zaycev.net. Предварительные обеспечительные меры были наложены интернет-сервис по заявлению российской "дочки" Sony Music. По мнению правообладателя, сайт нарушил права на несколько записей певицы Юлии Паршуты. При этом спорные композиции Zaycev.net уже удалил, отмечает "Коммерсант".

Количество заблокированных сайтов выросло вчетверо

За первые два месяца действия расширенного антипиратского закона Мосгорсуд вынес почти вчетверо больше предварительных решений о блокировке интернет-ресурсов, чем в мае - июне 2014 года, пишет РБК. Расширенная версия антипиратского закона, предусматривающая его распространение не только на видео, но и на книги, музыку, софт и другие виды контента (кроме фотографий), вступила в силу 1 мая 2015 года.

Греция ввела контроль над движением капитала

Утром в понедельник, 29 июня, греческое правительство выпустило распоряжение закрыть до 6 июля все банки. Это обусловлено «чрезвычайно срочной и непредвиденной необходимостью в защите финансовой системы Греции и ее экономики из-за недостатка ликвидности, вызванного принятым 27 июня решением Еврогруппы отказать Греции в продлении программы поддержки". В греческих банкоматах теперь можно снять не более €60 в день, сообщает РБК.

Законопроект об УДО для лишенных прав водителей отложен на осень

Госдума отложила на осень законопроект о введении для лишенных прав водителей условно-досрочного освобождения (УДО) от этого наказания. Документ был внесен в Думу группой депутатов и сенаторов в июле 2014 года, а в январе 2015 года появилась новая редакция, которая и была одобрена в июне профильным комитетом по конституционному законодательству.

В новой версии досрочно вернуть права смогут несколько категорий нарушителей – кроме тех, кто наказан за управление в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования, пишут "Ведомости".

Спрос на таксофоны упал на 28 процентов

Снижение спроса на универсальные услуги связи вызывает вопрос о целесообразности планируемого предоставления доступа в интернет с использованием точек доступа в населенных пунктах численностью 250–500 человек. Об этом на коллегии Счетной палаты заявил аудитор Сергей Штогрин, пишут "Ведомости".

В 2012–2014 годах голосовой трафик универсальных таксофонов снизился на 27,9 процента, а доходы от их обслуживания – на 42,8 процента.

Из "Вконтакте" исчезнет музыка студии "Союз"

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал администрацию "В контакте" удалять из социальной сети музыкальные композиции, права на которые принадлежат студии "Союз". Студии присуждено 600 000 рублей компенсации за незаконное использование ее интеллектуальной собственности. Резолютивная часть решения на сайте суда еще не опубликована, сообщают "Ведомости".

Верховный суд разъяснил новации Гражданского кодекса

Пленум Верховного суда России разъяснил, когда можно без опаски копировать фотографии из социальных сетей, в каких случаях человека стоит взять под опеку за пристрастие к водке или игре, и массу других жизненно важных вещей. Постановление пленума, дающее подробное толкование, как применять новации Гражданского кодекса, опубликовала "Российская газета".

Немалая часть поправок уже принята и вступила в законную силу. Однако многие новации на практике пока не заработали.

Выборы в Госдуму могут перенести на сентябрь 2016 года

Вчера Конституционный суд РФ начал рассмотрение дела о переносе даты выборов в Госдуму, которые должны состояться в 2016 году. В "конституционно значимых целях" их планируется совместить с выборами в региональные органы власти и провести не в декабре, а в сентябре.

Законопроект о переносе даты выборов был принят в первом чтении 19 июня, напоминает "Российская газета". "Единая Россия", "Справедливая Россия" и ЛДПР считают сокращение срока полномочий депутатов действующего шестого созыва оправданным и закономерным.

Россияне отказываются от спиртного в пользу колбасы

Граждане РФ стали все больше отказывать себе в любимых развлечениях и услугах, зато многие продукты, наоборот, в полном объеме вернулись на столы россиян. Об это свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение", которые приводит "Российская газета".

На семь процентов сократилась группа тех, кто ограничивает себя в сыре и колбасе (их осталось 23 процента), на восемь процентов стало меньше "отказников" по фруктам (19 процентов). В то же время на столах россиян стало меньше алкоголя. Если в феврале расходы на него сократили 7 процентов россиян, то сейчас - 9.

Ответственность вкладчика за выбор банка усилят

Систему страховых выплат по банковским вкладам могут изменить, пишет "Российская газета". Одно из возможных решений - усиление ответственности вкладчика за выбор банка. Дискуссия о возможных изменениях в системе страхования вкладов продолжается по сей день: компромисс пока не найден.

Сегодня каждый, кто держит деньги на депозите, может рассчитывать на компенсацию, если у кредитной организации отозвал лицензию Центробанк. Максимальная сумма выплат - 1,4 миллиона рублей.