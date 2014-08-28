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Выборы

28 августа 2014, 18:58

Завершились дебаты кандидатов от избирательного округа №17

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На телеканале "Москва 24" завершились дебаты кандидатов от 17 округа

На телеканале "Москва 24" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 17-го избирательного округа. На радиостанции "Москва FM" дебаты можно будет услышать в записи в 22.30.

Участие в предвыборных дебатах приняли Александр Сметанов ("Единая Россия"), Михаил Петров (КПРФ), Андрей Андреев (ЛДПР), Игорь Брумель ("Справедливая Россия").

Сметанов подчеркнул, что будет делать акцент на профессиональной ориентации молодежи и повышению престижа рабочих профессий. Петров собрался в Мосгордуму отстаивать права детей и доказывать власти, что мнение народа - закон.

Андреев считает своей первоочередной задачей борьбу с наркоманией. Он призвал проводить рейды по аптекам, где наркоманы покупают препараты для изготовления кустарных наркотиков. Брумель заявил, что являлся грозой для игровой мафии.

Кандидаты обсудили вопросы заработной платы людям рабочих профессий, плагиата в научных диссертациях и честности выборов. После этого участники дебатов выступили с финальным словом.

Избирательный округ № 17

Районы: Перово, часть района Ивановское, часть района Соколиная гора

Кандидаты:

  • Андреев Андрей Владимирович
    Родился в 1987 году, живет в городе Подольск, Московская область. Работает в ООО "РП-МАРКЕТ". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Брумель Игорь Николаевич
    Родился в 1952 году, живет в Москве. Индивидуальный предприниматель. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Петров Михаил Владимирович
    Родился в 1953 году, живет в Москве. Работает в ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт связи". Занимает должность начальника сектора. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

  • Пинясов Николай Сергеевич
    Родился в 1959 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

  • Пономарев Алексей Анатольевич
    Родился в 1988 году, живет в Москве. Работает в ООО "Перовское Ремонтно-Строительное предприятие-1". Занимает должность механика. Самовыдвиженец.

  • Сметанов Александр Юрьевич
    Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в ОАО "Научно-производственное предприятие "Сапфир". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".


    • Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

    В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

    Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

    "Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

    На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

    Сюжет: Дебаты кандидатов в депутаты Мосгордумы

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