Кандидаты на выборы в Королеве появились за 2 дня до конца выдвижения

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В подмосковном Королеве не пришлось переносить выборы мэра, поскольку за два дня до конца выдвижения там все-таки появились первые кандидаты, передает агентство ИТАР-ТАСС.

Среди претендентов на пост главы города представитель партии "Альянс Зеленых и Социал-Демократов" Роман Иванов, представитель Коммунистической партии социальной справедливости Николай Пакин, Ирина Морева из партии "Яблоко" и самовыдвиженец Илья Попов. Регистрация кандидатов завершится 12 августа.

Ранее в Королеве опасались срывов выборов, так как несмотря на то, что с момента начала выдвижения прошло уже две недели, ни одна политическая партия не выдвинула кандидатов на пост главы и в совет депутатов.

После объединения Королева и Юбилейного был создан единый избирательный округ, в нем насчитывается 172 571 избирателей, он входит в пятерку крупнейших в области. Чтобы 14 сентября выборы все же состоялись, необходима регистрация хотя бы двух кандидатов на пост мэра города.

Напомним, что 14 сентября в Единый день голосования также пройдут и выборы в Московскую городскую Думу. Кандидатами в депутаты были зарегистрированы 273 человека.