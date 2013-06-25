Блогер Самсон Шоладеми выдвинулся в кандидаты на должность мэра Москвы

Самсон Шоладеми. Фото: sholademi.livejournal.com

Блогер Самсон Шоладеми стал двадцать восьмым кандидатом на выборах мэра Москвы. Во вторник, 25 июня, он подал необходимые документы в Мосгоризбирком.

"36-летний Самсон Бартоломиувич Шоладеми стал 28-м выдвиженцем в кандидаты на должность мэра Москвы. Он работает генеральным директором интернет-компании", - передает агентство "Интерфакс" слова представителя Мосгоризбиркома.

Ранее о намерении участвовать в выборах мэра Москвы Шоладеми сообщил в своем блоге в Livejournal.

"На выборы мэра Москвы я пойду как самовыдвиженец. Хочу как простой русский блогер и рядовой гражданин Российской Федерации, имеющий по Конституции право голосовать и быть избранным, попробовать свои силы в большой политике и посмотреть изнутри, как эта система работает. О своих действиях поэтапно буду информировать вас на страницах ЖЖ", - написал он.

Напомним, прямые выборы мэра Москвы состоятся 8 сентября этого года - в Единый день голосования.